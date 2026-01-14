10.2 C
Cimitero per animali a Sannicola

Immagine del sito StraNotizie.it

A Sannicola, un progetto per realizzare un luogo funzionale per dare sepoltura ai defunti si è bloccato. Il progetto era stato avviato da oltre tre anni, ma non è ancora stato portato a termine. La procedura è stata lenta e non ha ancora prodotto i risultati sperati. Il luogo doveva essere un posto dignitoso per dare sepoltura ai defunti, ma adesso il progetto è fermo. Non ci sono ulteriori informazioni disponibili sullo stato attuale del progetto o sui motivi del suo blocco.

