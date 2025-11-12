Cimitero per animali a Falconara, un passo avanti importante

Si stanno facendo progressi nella creazione di un cimitero per animali d’affezione a Falconara. È stata identificata un’area conforme vicino al cimitero di via Castellaraccia.

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione proposta dal Partito Democratico. Anche in passato era stata approvata una mozione simile, ma modifiche alle normative regionali hanno reso necessarie nuove procedure per la scelta dei luoghi destinati a queste strutture. La maggioranza ha dichiarato di aver sempre ritenuto importante trovare uno spazio per seppellire i propri animali domestici, visto che per molte persone sono veri e propri membri della famiglia.

Identificare un’area idonea non è stato facile a causa di vincoli ambientali e sanitari. Tuttavia, si è trovata un’area idonea, situata a monte del cimitero comunale di via Castellaraccia, dove in passato erano già stati sepolti alcuni cani e gatti in modo spontaneo.

In futuro, sarà redatto un Regolamento comunale per regolare le modalità di sepoltura in conformità con le norme sanitarie e ambientali. Questo Regolamento stabilirà, ad esempio, che non si potranno seppellire animali morti a causa di malattie infettive, per tutelare la salute pubblica.

In aula, il consigliere Clemente Rossi ha evidenziato la necessità di individuare un’associazione che si occuperà della gestione del cimitero. Con l’approvazione della mozione, l’amministrazione intende coniugare sensibilità, sicurezza e rispetto per l’ambiente, offrendo un servizio che rappresenta un gesto civile nei confronti degli animali da compagnia.