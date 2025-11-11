12.9 C
Cimitero per animali a Falconara: un nuovo luogo di memoria

Il Consiglio comunale di Falconara Marittima ha approvato all’unanimità una mozione proposta dal Partito Democratico per la creazione di un cimitero per animali d’affezione. La maggioranza ha riconosciuto l’importanza di avere un luogo di sepoltura per i pet, consentendo ai cittadini di onorare gli animali che considerano parte della propria famiglia.

Trovare un’area idonea non è stato semplice, a causa dei vincoli ambientali e sanitari imposti sulla costruzione di queste strutture. Una mozione simile era già stata adottata nella precedente legislatura, ma cambiamenti normativi a livello regionale hanno reso necessaria una revisione delle procedure.

Attualmente, è stata individuata come idonea una zona a monte del cimitero comunale di via Castellaraccia, dove erano già stati sepolti, in modo spontaneo, alcuni cani e gatti. Il prossimo passo sarà redigere un regolamento comunale per stabilire le modalità di sepoltura, in linea con le norme sanitarie e ambientali. Questo regolamento prevede, tra l’altro, il divieto di sepoltura per animali morti a causa di malattie infettive, per proteggere la salute pubblica.

Infine, come segnalato dal consigliere Clemente Rossi in aula, sarà necessario individuare un’associazione che si occuperà della gestione del cimitero per animali.

