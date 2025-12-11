Cimitero animali a Aci Castello

Un cimitero per animali d’affezione è stato proposto per la città di Aci Castello attraverso una mozione presentata dal consigliere Gaetano Muzzio. La proposta nasce dalla crescente esigenza di molti cittadini di disporre di uno spazio dedicato alla sepoltura degli animali domestici, considerati membri della famiglia.

L’iniziativa intende offrire alla comunità un luogo idoneo in cui poter rendere omaggio con dignità e rispetto ai propri animali dopo la loro scomparsa. La mozione prevede l’individuazione di un’area comunale adeguata alla destinazione prevista, la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione della struttura, il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni animaliste del territorio, e l’inserimento del progetto tra le priorità programmatiche dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa si propone di arricchire i servizi offerti dal Comune, promuovendo una maggiore attenzione e sensibilità verso il rapporto tra persone e animali d’affezione. Il Consiglio Comunale sarà chiamato a discutere la mozione nelle prossime sedute, al fine di valutarne l’accoglimento e gli eventuali sviluppi operativi.