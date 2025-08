Cimiteri per animali: ora anche a Ciriè si può tumulare insieme

A Ciriè, comune dell’area torinese, è stata introdotta una novità significativa per i proprietari di animali domestici. Grazie a una modifica al regolamento di polizia mortuaria, sarà possibile tumulare le ceneri degli animali da compagnia nello stesso loculo o celletta del loro proprietario.

Questa decisione, adottata all’unanimità dal Consiglio comunale, consente ai cittadini di riposare accanto ai loro compagni animali, rispondendo così al forte legame affettivo che molti provano verso i loro pet. L’assessore ai Servizi demografici e cimiteriali, Fabrizio Fossati, ha sottolineato l’importanza di questa opportunità, soprattutto per le persone anziane che considerano gli animali come membri della famiglia.

Il costo per la tumulazione è stabilito in 210 euro, ma è soggetto a specifiche condizioni. Sarà necessario che l’animale sia stato cremato in un impianto autorizzato e che le ceneri siano custodite in un’urna. Inoltre, la tumulazione potrà avvenire solo dopo la morte del titolare della concessione cimiteriale. È permesso anche effettuare la sepoltura a distanza di tempo, purché nel medesimo loculo.

È importante notare che non è consentito l’uso di epigrafi o nomi sulle lapidi, ma sarà possibile affiggere una fotografia del proprietario con il proprio animale. La legge definisce come “animali da compagnia” non solo cani e gatti, ma anche altri animali coinvolti nella pet therapy e nell’assistenza a persone disabili.

Altri comuni, come Milano, stanno esplorando legislazioni simili. In Europa, diverse città tedesche hanno già implementato cimiteri che accolgono tombi condivisi per umani e animali, mentre in Francia e Regno Unito la sepoltura congiunta è molto più rara.