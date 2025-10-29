Cimiteri di Pavia: proteste per stipendi non pagati ai dipendenti

Il Sindacato di base ha denunciato nuovamente problemi relativi al pagamento degli stipendi dei cinque dipendenti dei cimiteri di Pavia, a causa della società Sant’Elena, vincitrice dell’appalto comunale per il servizio. Già in precedenza, l’organizzazione aveva sollevato preoccupazioni riguardo ai ritardi nei pagamenti e alla mancanza di dispositivi di sicurezza per i lavoratori, coinvolgendo anche il Comune.

Secondo quanto riportato dal sindacato, la situazione degli stipendi non è migliorata. La segretaria Sabina Bertolini ha affermato che gli stipendi vengono corrisposti con notevoli ritardi e che la quattordicesima mensilità, prevista per il mese di giugno, non è stata ancora pagata. Inoltre, un lavoratore attende il pagamento di ottobre, e risulta essere l’unico a non aver ricevuto lo stipendio, un fatto che coincide con la sua attività di sindacalista. Nonostante i ripetuti solleciti, la società non ha fornito risposte né ai messaggi inviati. Il sindacato chiede quindi al Comune di intervenire a tutela dei lavoratori e di monitorare la situazione, avvertendo che potrebbero intraprendere azioni legali se necessario.

L’assessore comunale Rodolfo Faldini ha confermato che gli uffici sono stati avvisati della questione, sottolineando che, sebbene si tratti di una questione tra il datore di lavoro e i dipendenti, il Comune interverrà per garantire il rispetto del contratto con la società appaltatrice in caso di inadempienze.

La Sant’Elena ha rilevato il servizio ad aprile, aggiudicandosi l’appalto con un ribasso del 21% rispetto alla base d’asta, superando altre aziende nella valutazione tecnica.