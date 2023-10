Cimici da letto anche in Italia: il ruolo dei cani

I cani hanno un ruolo anche sull’argomento cimici da letto che tanto sta attanagliando alcuni paesi tra cui l’Italia, ecco quale.

L’argomento cimici da letto sta facendo il giro del mondo. Prima il problema ha riguardato in particolar modo la Francia, poi anche in Italia ci sono state segnalazioni di infestazioni e la paura della gente è aumentata. Non tutti amano gli insetti, anzi, ci sono delle vere e proprie fobie nei confronti di alcune specie.

Tornando alle cimici da letto: il ruolo dei cani può essere molto importante grazie al loro olfatto. Infatti, ci sono società con cani addestrati a fiutare proprio le cimici da letto. Questo è fondamentale per individuarle, anche di giorno nei loro nascondigli.

Eliminare il prima possibile questi insetti è fondamentale perché si nutrono di sangue umano, si moltiplicano molto velocemente e possono nascondersi non solo nei letti, ma anche in altre parti della casa.

Cimici da letto: il ruolo dei cani

In Francia e nel Regno Unito ci sono delle persone che addestrano i cani a fiutare proprio le cimici dei letti e intervengono in case e in alberghi con il loro aiuto. È una pratica che sta avendo un vero e proprio boom in questi mesi in cui ci sono infestazioni un po’ ovunque, anche nei treni.

Gary Jakeman, amministratore delegato di una società che offre questo servizio, ha affermato che dallo scorso giungo c’è stato un aumento delle chiamate di circa il 25%. C’è sempre più interesse per questi cani e per il servizio offerto che, comunque, ha un suo costo: si parla di 250-350 euro per un intervento privato, migliaia di euro per un intervento in albergo.

Come fanno i cani a fiutare le cimici dei letti? Vengono addestrati a sentire un feromone che questi insetti emanano continuamente. In realtà, in concentrazioni molto elevate anche una persona potrebbe sentire questo particolare odore. Ovviamente, l’olfatto del cane è molto più sviluppato.

I cani più adatti a questo lavoro sono i cani da caccia che hanno già la predisposizione naturale a seguire tracce con il loro olfatto. Basta, dunque, avere un programma di addestramento non tanto per dare loro la capacità di seguire una traccia, ma insegnando a seguire quella traccia in particolare e poi a segnalarla alle persone.

Le cimici da letto: emergenza sanitaria

Questa iniziativa è richiesta anche in altri paesi. Ad esempio, il problema delle cimici dei letti si è spostato anche in Italia.

Il governo francese ha dichiarato che si tratta di un’emergenza di sanità pubblica, mentre nel Regno Unito stanno aumentando le segnalazioni a dismisura.

In Italia ci sono state delle segnalazioni a Milano da parte di due turisti australiani che hanno mostrato una serie di punture nel loro corpo. Infatti, le cimici dei letti pungono gli essere umani per nutrirsi del loro sangue. Per il momento non sembra che possano trasmettere malattie, ma i loro morsi sono fastidiosi e creano prurito.

Inoltre, può esserci un pericolo per la salute in caso di allergia. Gli esperti vogliono tranquillizzare gli italiani e dire che è molto improbabile un’emergenza come quella francese, ma la situazione è ancora monitorata con attenzione.