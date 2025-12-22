15.4 C
Cimento Invernale ad Andora

Andora. Il 1° gennaio si è svolta l’8^ edizione del Cimento Invernale di Andora, un evento che fa debuttare l’anno con il tradizionale bagno goliardico, organizzato dal Comune di Andora e dalla Lega Navale Italiana di Andora. L’appuntamento si è tenuto presso i Bagni Holiday e la spiaggia antistante.

L’evento è iniziato alle 10.30 con l’iscrizione dei partecipanti e la consegna della borsa gadget, in cotone riciclato. Il Cimento è stato presentato da Gianni Rossi, che ha trasformato il cimento in una festa sulla spiaggia, come da tradizione. L’ingresso in acqua è avvenuto intorno alle 11.30.

Il cimento invernale di Andora ha premiado il partecipante più longevo, il più giovane, quello proveniente da più lontano, il più estroso e il gruppo più numeroso. Sono stati messi a disposizione dei partecipanti vin brulé degli Alpini della Val Merula, docce calde e cabina per il cambio, oltre all’assistenza in mare a cura dei bagnini e dell’Associazione Bagni Marini e a terra della Croce Bianca.

Il comune di Andora ha ringraziato i Bagni Holiday, l’Associazione Bagni Marini, il Gruppo Alpini della Val Merula, la Croce Bianca sez. di Andora e Supercar per il loro prezioso supporto.

