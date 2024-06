Cigno Nero Remix, Fedez spoilera la nuova strofa su Chiara Ferragni

Lo scorso marzo durante una serata ad Arezzo, Rondo ha cantato una parte di Cigno Nero Remix: “Te ne sei andata, so che adesso ti senti persa. Nella stanza il tuo profumo che resta sopra i cuscini e rimani in testa. Tu volevi un gangsta, ma sapevi che poi sarebbe finita in fretta. Ti sei portata un pezzo della mia vita, ora dimmi cosa mi resta. Per E il tuo nome è stato scritto a matita, per poterti cancellare una volta finita. Tra me e te, sai, sei l’errore più bello della mia vita“.

La clip del di Rondo è diventata virale e Fedez è intervenuto su Instagram spiegando che forse Cigno Nero Remix non avrebbe mai visto la luce: “E pensare che forse non uscirà mai“. In effetti il pezzo non è ancora uscito ufficialmente, ma durante la diretta con GrenBaud il rapper milanese ha fatto ascoltare un estratto, una strofa in cui parla di Chiara.

Sexy Shop è tanto carina, ma questa nuova versione della hit con la Michielin è anche meglio, per un attimo è sembrato di risentire il Fedez di Penisola e Sig. Brainwash.

@duomusic.ita Fedez spoilera Cigno Nero RMX ft. Rondo in live con Grenbaud.💜 #fedez #spoiler #cignonero #rondo #viral ♬ suono originale – .

Cigno Nero Remix, il testo della strofa di Fedez.

La nostra storia non è vittoria

tu che mi abbracci in sala operatoria

la felicità è un’arte illusoria

tanti bei ricordi e una brutta memoria

tu con la mano sulla cicatrice

lacrime e sangue [parole incomprensibili]

rinascimento, araba fenice

rubami il cuore, borseggiatrice

Sulle note di un pianoforte,

ti ho vista piangere, ti ho vista ridere

non ho più paura della morte, perché a volta fa più male vivere

tengo tutto dentro

i nostri occhi non mentono

e se potessero urlare

che cosa ca**o direbbero?!

Non piaccio a nessuno

come le regole

stringimi forte

quando sono debole

se fossi un reato, mi dichiaro colpevole

ho smesso di credere

da quando ho visto che gli angeli possono sposare un demone