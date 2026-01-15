Cigno live a Trieste

Il musicista romano Diego Cignitti, con il suo progetto CIGNO, sarà in scena sabato 24 gennaio sul palco del Teatro Miela di Trieste. Il concerto sarà un’occasione per presentare il suo ultimo album, “Buonanotte Berlinguer”, un lavoro che celebra e ritualizza il sacro e il profano attraverso atmosfere psichedeliche post punk, scandite da riff taglienti e ritmiche industriali.

“Bounanotte Berlinguer” è il terzo lavoro di Cignitti, dopo “Morte e pianto rituale” e “Nada! Nada! Nada!”. In questo album, l’artista ha mescolato generi diversi, scavalcando i confini della forma canzone, e ha affrontato contenuti spirituali, politici, etici e sociali. Le tredici tracce dell’album presentano chitarre elettriche, bassi distorti, elettronica, strumenti etnici, cori e silenzio.

Il concerto sarà una performance spettacolo in cui le tracce dell’album prenderanno nuova vita, con l’uso di strumenti non canonici per produrre sonorità atipiche, come percussioni generate da un bidone di acciaio, un martello pneumatico, catene di ferro e chiavi inglesi. Sul palco saranno presenti Diego Cignitti, Ivan Chen, Danielle Saffron, Matteo Rossi, Roberto Sanguigni, Tania Giommoni e Lorenzo Lupi. Il concerto si terrà alle ore 22.30 al Teatro Miela di Trieste, con ingresso a 13 euro.