Cifre da capogiro: I presunti cachet degli opinionisti de Il Couple rivelati, un guadagno stratosferico

Alex Belli ha recentemente criticato i compensi degli opinionisti del programma “The Couple”, scatenando una polemica sui presunti cachet elevati. Nel suo tweet, il noto volto del Grande Fratello VIP ha messo in discussione le scelte di Mediaset, suggerendo che l’azienda stia investendo in modo poco strategico nel reality attualmente in onda su Canale 5. Secondo Belli, i compensi per gli opinionisti, Luca Tommassini e Francesca Barra, sarebbero così alti da far lievitare il totale a 1,2 milioni di euro.

Alfonso Signorini, direttore di Chi, ha risposto a queste affermazioni definendole “fantascienza” e dando un’immagine di incredulità riguardo ai compensi citati. Nel programma “BOOM!”, il conduttore ha suggerito che un budget così elevato per due opinionisti in un programma alla sua prima edizione risulta poco credibile. Anche Grazia Sambruna, giornalista, ha manifestato scetticismo.

La controversia ha messo in evidenza le scelte editoriali di Mediaset e ha sollevato preoccupazioni riguardo al modello di business del programma. Il montepremi di 1 milione di euro rappresenta un investimento significativo, ma i dubbi sui compensi degli opinionisti potrebbero riflettere una frustrazione più ampia rispetto alle dinamiche di produzione di reality show.

Le reazioni del pubblico e degli esperti sono state varie, con alcuni che chiedono maggiore trasparenza sui compensi per mantenere la fiducia nei programmi di intrattenimento. La questione continua a ricevere attenzione, suggerendo che i reality show in Italia stanno affrontando sfide significative in un contesto di cambiamento.