Ciclovia della Salute in Calabria: benessere e natura uniti

Dal 19 al 21 settembre si svolgerà la prima edizione della “Ciclovia della Salute” in Calabria, un evento dedicato al benessere e alla promozione di stili di vita sani. L’iniziativa, promossa dal dipartimento all’Ambiente e dall’assessorato della Regione Calabria, coinvolge anche i parchi nazionali e regionali, con il supporto dell’Unione Europea e di varie associazioni.

L’evento intende valorizzare la Ciclovia dei Parchi della Calabria come un percorso non solo turistico ma anche educativo sul tema della salute. Il programma include un convegno scientifico dal titolo “Pedalare per prevenire” che si terrà il 19 settembre presso la Cittadella regionale a Catanzaro, con esperti del settore della salute, tra cui medici, psicologi e nutrizionisti, che tratteranno il legame tra attività fisica, alimentazione e prevenzione di malattie oncologiche e cardiovascolari.

Nei giorni successivi, sono previste ciclopasseggiate nei Parchi della Calabria: il 20 settembre dal Villaggio Mancuso fino a Lorica e il 21 settembre percorsi lungo le sponde del Lago Arvo. Durante queste giornate, verranno allestite le Stazioni della Salute OncoMed per offrire screening e consulenze gratuite e saranno proposti laboratori tematici dedicati a bambini e famiglie.

L’evento mira a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di uno stile di vita attivo e di prendersi cura della propria salute, unendo così sport, natura e prevenzione.