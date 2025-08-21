Cicloturismo in Italia: la Francigena unisce territori

Pavia sarà uno dei punti focali della Bicistaffetta Fiab 2025, un evento che si svolgerà dal 27 settembre al 5 ottobre lungo i 460 chilometri della via Romea Francigena – EuroVelo 5, collegando Como a Lucca. Il 29 settembre, la città ospiterà un convegno sul ruolo della Francigena nello sviluppo economico dei territori, evidenziando l’importanza del cicloturismo per un rilancio sostenibile.

La Bicistaffetta, iniziativa nata nel 2001 da Luigi Riccardi, ex presidente di Fiab, mira a favorire il dialogo con le amministrazioni locali e regionali. Il suo obiettivo è promuovere il cicloturismo e sostenere lo sviluppo delle reti ciclabili sia in Italia che in Europa. Quest’anno, coincidente con l’Anno Giubilare, l’evento ha un significato particolare, riprendendo un percorso storico che unisce popoli e culture.

Ogni tappa sarà un’opportunità per allineare le politiche locali alle strategie europee riguardanti il turismo lento e attivo. Inoltre, si inserisce nel percorso verso la conferenza internazionale Velo-city 2026 di Rimini, il principale evento mondiale sulla ciclabilità.

Il programma include cinque convegni, che si terranno anche a Como, Aulla, Sarzana e Camaiore, dove verranno affrontati temi come il recupero delle vecchie infrastrutture ferroviarie, le ciclovie liguri e le politiche urbane per una mobilità sicura. I coordinamenti Fiab delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana accompagneranno il viaggio.