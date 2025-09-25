Cicloturismo in Calabria: ricarica bici e natura da scoprire

Il Gal “Serre Calabresi” si impegna a promuovere il turismo lento, valorizzando il territorio e proteggendo l’ambiente. Recentemente, sono state consegnate 34 postazioni di ricarica per biciclette elettriche nei comuni dell’Agenzia di Sviluppo, grazie al progetto “E-bike Chargers (Ebic)”, finanziato con fondi aggiuntivi.

L’obiettivo del progetto è arricchire il territorio rurale con servizi che potenzino l’offerta turistica, stimolino il cicloturismo e creino percorsi collegati alla Ciclovia dei Parchi e a sentieri accessibili da tutti i comuni dell’area. I comuni riceveranno colonnine di servizio per la ricarica delle bici e per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria durante le escursioni. Ogni colonnina sarà fornita di una rastrelliera per quattro biciclette.

Le amministrazioni locali saranno responsabili dell’installazione e manutenzione delle stazioni, sostenendo anche i costi dell’elettricità per garantire un servizio gratuito ai cicloturisti. Ogni postazione di ricarica sarà accompagnata da un pannello con due QR code: uno per una mappa interattiva delle stazioni di ricarica, l’altro con informazioni su ciclovie e sentieri del territorio. Questa scelta garantirà ai ciclisti materiale informativo sempre aggiornato.

Il presidente del Gal “Serre Calabresi”, Marziale Battaglia, ha sottolineato che la mobilità sostenibile e il turismo lento sono tra le direttive principali della strategia di sviluppo del Gal. Promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare l’ambiente significa anche riscoprire le tradizioni locali e il patrimonio culturale dei borghi. Il Gal continuerà a lavorare per incrementare i servizi e attivare iniziative a beneficio di cittadini e turisti.