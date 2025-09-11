Cicloturismo e cammini religiosi in Irpinia: scopri di più

Il 13 settembre, alle ore 18.00, l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi ospiterà un incontro intitolato “Percorsi cicloturistici e cammini religiosi, assi strategici della destinazione turistica Irpinia”. Questo evento è parte del progetto ReperTur, che mira a promuovere e valorizzare la rete ecologica, sostenendo così un turismo responsabile nelle aree interne.

Il dibattito si concentrerà sull’importanza crescente del cicloturismo, dei cammini spirituali e del turismo lento, considerati elementi chiave per rafforzare l’identità del territorio e attrarre visitatori consapevoli. L’evento è sostenuto da diversi enti, tra cui la Regione Campania, il GAL Irpinia e il PSR Campania, nonché da associazioni locali, con l’obiettivo di creare una visione integrata e sostenibile per il turismo in Irpinia, mettendo in risalto le sue risorse paesaggistiche, culturali e religiose.

Questa occasione rappresenta un momento di confronto tra esperti, operatori del settore, rappresentanti degli enti locali e cittadini, con l’intento di costruire una rete turistica che integri sviluppo e tutela del territorio.