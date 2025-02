Cicloni sull’Italia: maltempo e freddo in arrivo, ecco le previsioni meteo

Le temperature in Italia stanno per scendere, con il ritorno del freddo e del maltempo previsto per il weekend. Secondo gli esperti, tra cui Antonio Sanò di iLMeteo.it, stiamo per affrontare un “duplice attacco ciclonico” che porterà pioggia al Sud e neve al Nord. Dopo un gennaio 2025 anomalo e caldo, con temperature sopra la media, ci aspettiamo che i valori tornino nella norma per febbraio.

Un ciclone attualmente sulla Francia sta richiamando aria fredda polare, mentre un altro ciclone è posizionato sulla Tunisia. Questo secondo ciclone porterà piogge e rovesci su Calabria, Sicilia e Sardegna, con un impatto anche su Basilicata e Puglia. Nel frattempo, il ciclone francese porterà precipitazioni in Liguria e Piemonte, con neve anche a bassa quota.

Durante sabato, i due cicloni si fonderanno sopra la Sardegna. Il maltempo sarà forte, specialmente nel Nord-Ovest, in Sicilia e Sardegna, mentre in Toscana si prevede intenso maltempo. La neve potrebbe cadere anche in pianura in Piemonte e Valle d’Aosta, creando scenari pittoreschi ma anche disagi, specialmente nel Piemonte meridionale.

Domenica, si prevede che il nuovo sistema meteorologico porti instabilità al Nord, ma le regioni adriatiche e orientali godranno di ampie schiarite. Le piogge si concentreranno soprattutto a ovest e in Sicilia, con possibili intensificazioni simili al weekend precedente. Le previsioni indicano un inizio settimana caratterizzato da ulteriori piogge e nevicate in montagna.