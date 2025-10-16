Cicloni in arrivo: maltempo colpisce Centro Sud Italia

Tre cicloni si dirigono verso l’Italia, colpendo principalmente le regioni del Centro e Sud. Questo fenomeno meteorologico è il risultato dell’interazione tra correnti miti provenienti da una depressione atlantica e aria gelida dalla Russia. Gli esperti prevedono che le aree più interessate saranno quelle centro-meridionali.

Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, ha avvertito di forti rovesci, in particolare su Sardegna, Sicilia e Calabria. Un ciclone, partito dalla Spagna e che ha già causato alluvioni in quella nazione, sta guadagnando energia grazie all’arrivo di correnti fredde dalla Russia. Tedici spiega che la combinazione di aria russa in alta quota e aria calda dal mare, residuo di un’estate calda, genera condizioni meteorologiche estreme. Questi temporali si sposteranno dal mare alle zone costiere e montuose, causando intensi fenomeni meteorologici.

Per oggi si prevedono nubifragi sulla Sardegna orientale, sulla costa e nell’entroterra della Sicilia (specie nella parte tirrenica ed orientale) e sulla Calabria ionica. Tra le aree più colpite ci sarà la zona tra crotonese e Metaponto, dove le correnti di Scirocco e il mare caldo faciliteranno piogge significative e persistenti. Giovedì, il maltempo colpirà di nuovo queste regioni, con un’attenuazione sulla Sardegna ma un’intensificazione in Puglia. Si prevede che questo vortice spagnolo possa provocare alluvioni lampo.

Nel weekend, un ulteriore ciclone proveniente dalle coste algerine potrà aggravare la situazione nel Sud. Al Centro-Nord, il tempo rimarrà più stabile fino a domenica, ma si prevede la formazione di un altro ciclone in arrivo dalla Francia. Si annuncia quindi un periodo estremamente instabile con tre cicloni in rotta verso l’Italia.