Ciclone Taylor Swift: infranto un importante record con Midnights (pronta a battere Adele)

Appena 24 ore dopo la pubblicazione di Midnights Taylor Swift ha già infranto un importante record. Il nuovo progetto della popstar infatti è l’album più ascoltato su Spotify nel primo giorno dal rilascio.

La Swift ha subito commentato la notizia: “Come posso essere stata così fortunata ad avere voi che avete fatto qualcosa di così strabiliante?! Avete visto quello che è appena successo?”

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022