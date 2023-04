Ciclone polare sfiora l’Italia, due giorni di grandine e temporali

Due giorni di grandine e temporali sull’Italia. Un ciclone con aria polare di estrazione finlandese si sta spostando dalla Germania verso ovest, lambendo anche le nostre regioni settentrionali. Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it, prevede, a causa di questo ciclone, un ulteriore peggioramento del tempo verso Lombardia e Piemonte con piogge, temporali, ma anche abbondanti nevicate soprattutto su Alpi Lepontine e Pennine oltre i 1300 metri. Queste precipitazioni saranno una manna dal cielo contro la siccità del Nord-Ovest, un deficit di acqua che perdura da 2 anni: mancano all’appello circa 500 litri di pioggia per ogni metro quadrato, con questa perturbazione ne potrebbero cadere almeno 80.

Nelle prossime ore, dunque, un fronte, collegato al ciclone polare in transito tra Germania e Francia, causerà l’estensione e l’intensificazione dei fenomeni da est verso ovest, dal Triveneto fino al Piemonte, con qualche acquazzone anche sul resto del Nord e tra Toscana, Umbria e Marche. Il maltempo colpirà con locali nubifragi, grandinate e colpi di vento soprattutto a Nord del Fiume Po, con gli accumuli maggiori tra Lombardia occidentale e nord Piemonte.

Anche nella giornata di domani il ciclone polare sarà protagonista con l’occhio della bassa pressione su Parigi, in procinto di attraversare la Manica: da questa posizione, seppur lontana, riuscirà a portare ancora le ultime precipitazioni sul Nord Italia, specie fino al mattino. In seguito, dal pomeriggio, il ciclone polare lascerà la scena italiana concentrando la sua forza sulle Isole Britanniche: sul nostro Bel Paese rimonterà l’alta pressione regalando un weekend finalmente soleggiato.

Per sabato la previsione indica sole ovunque con massime fino a 24°C, anche al Centro-Nord. Domenica, per non farsi dimenticare troppo velocemente, il ciclone polare invierà un fronte perturbato dall’Inghilterra verso il Nord con qualche pioggia nel corso della giornata. Infine, per i fortunati vacanzieri del ponte del 25 aprile, ecco alcune proiezioni sul meteo della nuova settimana: lunedì 24 aprile il fronte atlantico, giunto la domenica al Nord, potrebbe portare veloci acquazzoni al Centro e soprattutto lungo le regioni adriatiche, in un contesto di estrema variabilità. La festa della Liberazione, invece, ci libererà anche da questa modesta perturbazione lanciandoci verso una Primavera più calda e stabile: un vasto campo anticiclonico è pronto a raggiungere l’Italia, speriamo solo che all’inizio di maggio non ci si lamenti già del caldo subtropicale.

Oggi, giovedì 20 aprile – Al nord: maltempo di stampo a tratti invernale. Al centro: instabile. Al sud: più sole che piogge.

Domani, venerdì 21 aprile – Al nord: più piogge su Alpi, Prealpi e alte pianure. Al centro: instabile sulla fascia adriatica, sole altrove. Al sud: nubi sparse.

Sabato 22 aprile – Al nord: sole. Al centro: sole. Al sud: bel tempo.

Tendenza: domenica peggiora gradualmente al Nord. Veloce perturbazione lunedì 24 aprile, Festa della Liberazione in prevalenza soleggiata.