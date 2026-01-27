Ciclone Harry: Messina aiuta aziende colpite

Il Comune di Messina ha approvato un atto d’indirizzo per sostenere le aziende locali colpite dal ciclone Harry. La giunta ha stanziato 500mila euro per aiutare le attività commerciali danneggiate dalla recente mareggiata.

Il sindaco Federico Basile ha spiegato che l’amministrazione comunale intende sostenere economicamente le attività commerciali danneggiate, attraverso la sospensione e l’esenzione dei tributi e delle tariffe comunali, come TARI, IMU e tariffe idriche.

Inoltre, l’amministrazione comunale intende predisporre un piano di aiuti economici per consentire alle attività colpite di riavviare le proprie operazioni e garantire un sostegno concreto ai titolari degli esercizi commerciali e alle loro famiglie.

La Giunta ha dato mandato agli uffici competenti di procedere alla quantificazione dei danni subiti, definizione dei ristori economici e programmazione delle risorse necessarie. Il sindaco ha definito questa scelta come “una scelta politica chiara” per sostenere chi lavora e produce nella città.