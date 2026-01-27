11.8 C
Roma
martedì – 27 Gennaio 2026
Economia

Ciclone Harry: Messina aiuta aziende colpite

Da stranotizie
Ciclone Harry: Messina aiuta aziende colpite

Il Comune di Messina ha approvato un atto d’indirizzo per sostenere le aziende locali colpite dal ciclone Harry. La giunta ha stanziato 500mila euro per aiutare le attività commerciali danneggiate dalla recente mareggiata.

Il sindaco Federico Basile ha spiegato che l’amministrazione comunale intende sostenere economicamente le attività commerciali danneggiate, attraverso la sospensione e l’esenzione dei tributi e delle tariffe comunali, come TARI, IMU e tariffe idriche.

Inoltre, l’amministrazione comunale intende predisporre un piano di aiuti economici per consentire alle attività colpite di riavviare le proprie operazioni e garantire un sostegno concreto ai titolari degli esercizi commerciali e alle loro famiglie.

La Giunta ha dato mandato agli uffici competenti di procedere alla quantificazione dei danni subiti, definizione dei ristori economici e programmazione delle risorse necessarie. Il sindaco ha definito questa scelta come “una scelta politica chiara” per sostenere chi lavora e produce nella città.

Articolo precedente
Ministro Nordio sotto accusa per videosorveglianza giustizia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.