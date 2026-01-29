Ciclone Harry: incontro con il Ministro degli Esteri in Sardegna

Il Ministro degli Affari Esteri, on. Antonio Tajani, incontrerà le imprese sarde che hanno subito danni a causa del ciclone Harry. L’incontro, guidato dalla Presidenza della Regione Sardegna su richiesta del MAECI, servirà a definire i costi delle agevolazioni da riconoscere alle imprese e a quantificare il numero dei rappresentanti delle imprese interessati a partecipare.

L’incontro si terrà in data e luogo da definire nei prossimi giorni. Per dare al Ministro un quadro completo delle imprese danneggiate, è richiesta la massima collaborazione per sensibilizzare le imprese a partecipare all’incontro e a compilare il modulo allegato. Il modulo va inviato all’indirizzo [email protected] entro le ore 12 del 30 gennaio. stato allegato il modulo di partecipazione da compilare e spedire.