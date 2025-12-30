10.5 C
Roma
martedì – 30 Dicembre 2025
Sport

Ciclocross donne Belgio

Da stranotizie
Ciclocross donne Belgio

Rebecca Gariboldi ha ottenuto una bella prestazione a Diegem, in Belgio, nella sesta prova del Superprestige di Ciclocross donne elite. La gara è stata combattuta fin dall’inizio con Puck Pieterse che alla fine si è imposta davanti alla lussemburghese Schreiber e all’olandese Alvarado.

L’ordine d’arrivo è stato il seguente:
1. Pieterse Puck – 45:07
2. Schreiber Marie – + 12
3. Alvarado Ceylin del Carmen – + 47
4. Vas Blanka – + 01:16
5. Neff Jolanda – + 01:42
6. Gariboldi Rebecca – + 01:50
7. van Alphen Aniek – + 02:07
8. Burquier Line – + 02:12
9. Borghesi Letizia – + 02:16
10. Hartog Larissa – + 02:16
11. Clauzel Hélène – + 02:25
12. Aseltine Mia – + 02:27
13. Sarkisov Alyssa – + 02:32
14. Estermann Rebekka – + 02:35
15. Ferri Elisa – + 02:41
16. Carrier Rafaelle – + 02:43
17. Gunsalus Lizzy – + 03:06
18. Knoll Nico – + 03:16
19. Borello Carlotta – + 03:16
20. Cabaca Mae – + 03:17
21. Sarkisov Katherine – + 03:24
22. Bramati Lucia – + 03:28
23. Cusack Lidia – + 03:38
24. Wenzel Liv – + 03:42
25. Inglis Grace – + 04:01
26. Hladikova Katerina – + 04:13
27. Detilleux Emeline – + 04:32
28. Clauzel Perrine – + 04:43
29. Heigl Nadja – + 04:47
30. Zoerner Lauren – + 04:49
31. Bruchner Regina – + 04:50
32. Hurteloup Adèle – + 04:53
33. Moore Elly – + 05:01
34. Barthels Layla – + 05:06
35. Baele Lotte – + 05:06
36. Sonnemann Lyllie – + 05:19
37. Panusova Anna – + 05:20
38. Day Elena – + 05:29
39. Colling Alice – + 05:34
40. De Bruyckere Xenna – + 05:51
41. Glaus Jana – + 05:53
42. Delcommune Juline – + 06:01
43. Whiteside Freya – + 06:12
44. Haviland Alexa – + 06:16
45. Coppens Nette – + 06:25
46. Foldager Mille – + 06:26
47. Mullins Kira – + 06:33
48. Coraboeuf Léa – + 06:41
49. Inglis Hope – + 06:41
50. Daume Graden – + 06:46
51. Petitgirard Marlène – + 07:01
52. Beebe Tessa – + 07:03
53. Hauber Clare – + 07:05
54. Cooper Madeline – + 07:16
55. Perron Dorothee – + 08:22
56. Vikova Hanka
57. Persson Thea
58. Mackinnon Claire
59. Denk Rosalie

Articolo precedente
Influenza negli Stati Uniti in aumento
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.