Ciclocross donne Belgio

Rebecca Gariboldi ha ottenuto una bella prestazione a Diegem, in Belgio, nella sesta prova del Superprestige di Ciclocross donne elite. La gara è stata combattuta fin dall’inizio con Puck Pieterse che alla fine si è imposta davanti alla lussemburghese Schreiber e all’olandese Alvarado.
L’ordine d’arrivo è stato il seguente:
1. Pieterse Puck – 45:07
2. Schreiber Marie – + 12
3. Alvarado Ceylin del Carmen – + 47
4. Vas Blanka – + 01:16
5. Neff Jolanda – + 01:42
6. Gariboldi Rebecca – + 01:50
7. van Alphen Aniek – + 02:07
8. Burquier Line – + 02:12
9. Borghesi Letizia – + 02:16
10. Hartog Larissa – + 02:16
11. Clauzel Hélène – + 02:25
12. Aseltine Mia – + 02:27
13. Sarkisov Alyssa – + 02:32
14. Estermann Rebekka – + 02:35
15. Ferri Elisa – + 02:41
16. Carrier Rafaelle – + 02:43
17. Gunsalus Lizzy – + 03:06
18. Knoll Nico – + 03:16
19. Borello Carlotta – + 03:16
20. Cabaca Mae – + 03:17
21. Sarkisov Katherine – + 03:24
22. Bramati Lucia – + 03:28
23. Cusack Lidia – + 03:38
24. Wenzel Liv – + 03:42
25. Inglis Grace – + 04:01
26. Hladikova Katerina – + 04:13
27. Detilleux Emeline – + 04:32
28. Clauzel Perrine – + 04:43
29. Heigl Nadja – + 04:47
30. Zoerner Lauren – + 04:49
31. Bruchner Regina – + 04:50
32. Hurteloup Adèle – + 04:53
33. Moore Elly – + 05:01
34. Barthels Layla – + 05:06
35. Baele Lotte – + 05:06
36. Sonnemann Lyllie – + 05:19
37. Panusova Anna – + 05:20
38. Day Elena – + 05:29
39. Colling Alice – + 05:34
40. De Bruyckere Xenna – + 05:51
41. Glaus Jana – + 05:53
42. Delcommune Juline – + 06:01
43. Whiteside Freya – + 06:12
44. Haviland Alexa – + 06:16
45. Coppens Nette – + 06:25
46. Foldager Mille – + 06:26
47. Mullins Kira – + 06:33
48. Coraboeuf Léa – + 06:41
49. Inglis Hope – + 06:41
50. Daume Graden – + 06:46
51. Petitgirard Marlène – + 07:01
52. Beebe Tessa – + 07:03
53. Hauber Clare – + 07:05
54. Cooper Madeline – + 07:16
55. Perron Dorothee – + 08:22
56. Vikova Hanka
57. Persson Thea
58. Mackinnon Claire
59. Denk Rosalie