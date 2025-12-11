Ciclocross a Urbisaglia

La seconda edizione della Bike Ride Ciclocross si è svolta a Urbisaglia, con la Porta Nord come porta d’ingresso al percorso di gara. Il percorso, lungo 2850 metri, è stato tracciato da Lanfranco Passarini, Marcello Cardelli e Sandro Tartari all’interno della cinta muraria di età augustea, vicino alla Via Salaria Gallica.

La manifestazione, organizzata dall’associazione La Nuova Sibillini con il patrocinio del Comune di Urbisaglia e il supporto della Protezione Civile di Urbisaglia, era valida come terza prova del circuito Fertesino Cup. Il circuito Fertesino Cup è un challenge voluto da Adamo Re e Luca Re, proprietari dell’azienda Fertesino.

La prima gara ha visto al via i ciclisti delle categorie Master 5 – 6 – 7 – 8 – 8 Plus e Donne. La gara è stata vinta da Alessandro Diletti, che ha conquistato la vittoria assoluta precedendo Giovanni Filippo Raimondi, Giovanni Lattanzi, Mauro Mercuri, Andrea Fonti, Moreno Rapari e Massimo Viozzi.

La seconda gara ha visto al via i ciclisti delle categorie Elite Sport, Master 1 – 2 – 3 – 4. La gara è stata vinta da Federico Di Gianluca, che ha conquistato la vittoria assoluta precedendo Lucio Griccini e Michea Quartiglia.

I successi di categoria sono stati conquistati da Alessandro Diletti tra i Gentleman A, Mauro Mercuri nella categoria Gentleman B, Carlo Tudico nella categoria Super Gentleman A, Giovanni Lattanzi tra i Super Gentleman B, Franco Di Vita nella categoria Super Gentleman C, Mery Guerrini nella categoria Donne A e Cinzia Zacconi nella categoria Donne B.

Nella seconda gara, i successi di categoria sono stati conquistati da Federico Di Gianluca tra gli Junior, Andrea Tudico nella categoria Senior A, Sabino Giovine nella categoria Senior B, Lucio Griccini nella categoria Veterani A e Mirko Meschini nella categoria Veterani B.

Prima della premiazione finale, il consigliere comunale Eder Staffolani ha ringraziato gli organizzatori e i partecipanti che hanno dato vita alla gara nella straordinaria location del Parco Archeologico Urbs Salvia. La quarta prova del circuito Fertesino Cup si terrà sabato 20 dicembre a Sarnano e sarà valida quale prova unica per l’assegnazione del Campionato Regionale Acsi Marche Ciclocross.