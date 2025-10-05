Il dibattito sulla valutazione della performance individuale mette in discussione le fondamenta dell’organizzazione del lavoro attuale. Francesca Coin, esperta di sociologia e autrice, sottolinea come le dinamiche odierne vadano al di là delle considerazioni superficiali. Recenti eventi politici hanno evidenziato che solo coloro che si allineano ideologicamente al governo possono sentirsi sicuri all’estero.

Nel contesto attuale, risulta cruciale comprendere le crisi in cui ci troviamo. A tal fine, sono stati lanciati corsi di geopolitica, suggerendo che tali tematiche sono sempre più rilevanti. Coin racconta la sua esperienza con il libro di Christophe Dejours, che analizza il legame tra lavoro e salute mentale, un aspetto spesso trascurato nel dibattito pubblico.

L’autore affronta come la ristrutturazione delle organizzazioni lavorative, in particolare attraverso la produzione snella, possa generare malessere tra i dipendenti. Party di questo cambiamento include l’innalzamento della competitività attraverso misure di valutazione continua, che compromettono la solidarietà tra colleghi e aumentano la pressione individuale.

Dejours esplora le conseguenze dell’assenza di cooperazione sul luogo di lavoro, suggerendo che la crescita dell’ansia e del burnout può derivare dalle attuali modalità organizzative. Secondo lui, il lavoro dovrebbe essere un ambito di espressione e creatività, ma diventa soffocante quando la cooperazione e la solidarietà non sono più valorizzate.

Le parole di Dejours ci ricordano l’importanza di affrontare questi temi e rivedere l’organizzazione del lavoro, per prevenire il deterioramento della salute mentale nel contesto lavorativo contemporaneo.