Ciclisti e semafori rossi in Italia

Da stranotizie
Alcuni cittadini hanno espresso la loro preoccupazione riguardo al comportamento di alcuni ciclisti. Un residente di Lentate afferma di aver visto spesso ciclisti passare con il semaforo rosso e racconta di un’esperienza personale in cui un gruppo di ciclisti ha occupato la strada Como Argegno. Dopo una discussione tesa, i ciclisti hanno avuto ragione, ma l’episodio ha messo in luce il problema del rispetto delle regole stradali da parte di alcuni ciclisti.

Un altro lettore, Mario Gabbiani, sostiene che i ciclisti non si fermano nemmeno quando vedono pedoni che attraversano la strada sulle strisce, e che questo comportamento è diffuso tra il 99% dei ciclisti. Un altro cittadino concorda con queste osservazioni e afferma che molti ciclisti sembrano mettersi di impegno per mettere in imbarazzo tutta la categoria. Tuttavia, questo cittadino si comporta in modo responsabile e si ferma ai semafori rossi, anche quando non c’è traffico, per non essere additato come un ciclista che passa col rosso e per non dare adito a generalizzazioni negative sulla categoria.

