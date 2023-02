Ciclista soccorre un gattino che lo ringrazia con dei baci (Video)

La storia d’amore più improbabile di sempre, dopo il salvataggio i due sono diventati inseparabili e la scena ha fatto subito il giro del web

La storia in questione è avvenuta in Brasile e riguarda un ciclista di nome Victor Fonseca che durante il suo solito allenamento quotidiano si è imbattuto in un tenero cucciolo bisognoso di aiuto. Sulla strada trafficata il destino dell’animaletto sarebbe stato segnato senza l’intervento del ciclista che senza pensarci un attimo si è lanciato in suo soccorso.

Il video del salvataggio, se pur non cosi complesso, è divenuto virale in un lampo soprattutto a causa del comportamento del cucciolo che ha mostrato immediatamente tutta la sua gratitudine per il suo salvatore.

Il ciclista ed il gattino da subito inseparabili, baci e tanto amore regalato dal cucciolo al suo salvatore

Viictor Fonseca non ha potuto fare a meno di rispondere alla chiamata di quegli occhioni enormi in cerca di aiuto quando, durante la sua uscita in bici, ha scorto la sagoma del gattino abbandonato sul ciglio della strada. In quel momento non ci ha pensato due volte ed ha deciso di aiutarlo ma quello che è accaduto dopo ha lasciato tutti senza parole.

Infilato il gattino nella maglia Fonseca ha ripreso la pedalata verso casa ma a quel punto il tragitto si è complicato un pò. Difficile pedalare con il pelosetto che, estremamente grato al suo salvatore, ha iniziato a leccarsi la faccia ininterrottamente.

La scena è stata immortalata dal ciclista e poi pubblicata su facebook, nessuno avrebbe pero immaginato che avrebbe riscosso un tale successo. I video dei salvataggi sono spesso apprezzati su internet ma l’amore e la gratitudine dimostrata dal micetto per il suo salvatore hanno regalato emozioni in più alle quali nessuno è stato in grado di resistere.



Oltre 2 milioni di visualizzazioni e tantissime condivisioni hanno reso il gattino ed il ciclista delle vere star del web. Una storia a lieto fine che non può che far piacere e che dimostra, ancora una volta, come gli animali sanno dare amore ed anche essere sempre riconoscenti verso coloro che spendono qualche buona azione e decidono di aiutarli.