Era partito con poche ambizioni e l’obiettivo di raccogliere, pedalando fino alla Sicilia, 5.000 euro per comprare una sedia a rotelle tecnologica a Guido, un bellissimo bambino biondo e sorridente di tre anni malato di Sma. Grazie ai social, alla condivisione, ne ha raccolti 36mila in pochi giorni, sulla piattaforma Gofundme che aiuta a raccogliere donazioni.È la storia di Filippo Richeri, 38 anni, appassionato di sport, e co-fondatore di FastenSeatBelt, un’agenzia creativa per brand di lusso milanese. Due anni fa, quando Guido ha solo 10 mesi, gli viene diagnosticata l’atrofia muscolare spinale (Sma), una malattia patologica che fa morire le cellule del midollo osseo impedendo ai muscoli il comando del movimento, spalancandogli un futuro in sedia a rotelle. Filippo non resta a guardare. Insieme a un gruppo di amici apre un conto per contribuire alle spese mediche del bambino e ora, che Guido ha 3 anni, decide di aiutarlo mettendo a frutto la passione per lo sport. Unisce solidarietà e fatica, social e forza di volontà per comprare a Guido una nuova sedia a rotelle tecnologica svizzera.

Filippo Richeri decide di imbarcarsi in un’avventura di 10 giorni che comincia il 29 luglio da Calice Ligure in provincia di Savona, dove è nato, e lo porterà fino alla punta più a sud dell’Italia, Noto in Sicilia, tutto in solitaria. Filippo ha calcolato le tappe del suo percorso di 1.580 km e 12.000 metri di ascesa fermandosi anche da amici lungo la strada ma pure visitando luoghi poco conosciuti del nostro Paese.

Ieri è arrivato al Lago di Bolsena, per oggi ha programmato un percorso che lo porta ad attraversare tutta Roma. Imposta ogni giorno le tappe da 130 a 180 km sul suo Garmin e con la bici e due piccole sacche pedala per anche dieci ore di fila cercando di non perdersi, e di raggiungere la prossima destinazione.

Nel frattempo, questa sua avventura è stata condivisa sui social con l’hashtag #ride4guidino e il link alla campagna per la raccolta fondi. Un tam tam soprendente. Sono già arrivati 36.000 euro, più di sette volte l’obiettivo.

Filippo racconta di essere stato travolto da messaggi bellissimi di madri con bambini, di persone che sfidano le loro battaglie e di un sacco di gente che ha deciso di supportare la sua avventura. Ci sono ciclisti che lo accompagnano in bici per un pezzo o persone che lo accolgono quando arriva nelle diverse tappe mentre il sindaco di Noto gli ha promesso un banchetto davanti al comune per accoglierlo.

Sotto il sole della settimana più calda dell’anno ci sono momenti in cui il percorso diventa durissimo, ma Filippo non si fa sconfiggere dalla fatica: pedalando non solo ha scoperto degli angoli meravigliosi dell’Italia, ma ha trovato una grande solidarietà. Perché ogni tanto ci vuole un gesto un po’ eroico di qualcuno per risvegliare in tanti la voglia di aiutare.