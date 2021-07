Era stata una sentenza che aveva fatto discutere e che aveva invertito una rotta ben avviata con quella pronunciata dal giudice di pace di Torino, che ha condannato a 500 euro di multa e al risarcimento danni di 4700 euro, una funzionaria comunale a risarcire un trentenne torinese, difeso dall’avvocato Alessandro Lamacchia, che si era infortunato cadendo con la bici in una buca in via Cigna. Solitamente il Comune veniva scagionato in sede penale di fronte alle rivendicazioni di pedoni e ciclisti caduti su marciapiedi sconnessi che facevano causa per le ferite riportate.

Finora all’amministrazione comunale era bastato accampare la giustificazione della scarsa disponibilità delle casse pubbliche di fondi per riasfaltare le strade, scaricando così la responsabilità sui malcapitati che avrebbero dovuto stare più attenti. Non questa volta: il riferimento al magro budget riportato nelle testimonianze è risultato agli occhi della giudice Maria Alessandra Buchi “così generico da non formare una sorta di esimente a priori”.

Al contrario, c’erano soluzioni che avrebbero potuto essere adottate, non solo la riparazione della buca ma anche solo mettere dei cartelli per segnalare il pericolo o informare la direzione mobilità per trovare la soluzione più opportuna. “Nessuna fra queste condotte diligenti, né altre risultano poste in essere”, scrive il giudice.

Se è vero che sull’imputata, responsabile della manutenzione delle strade della circoscrizione 7, difesa dagli avvocati Gino Obert ed Elisa Gusmano, “incombeva in linea astratta l’onere delle attività di controllo e manutenzione delle strade e dei marciapiedi, avendo assunto una posizione di garanzia che le imponeva di vigilare per evitare ai cittadini situazioni di pericolo”, è altrettanto vero che non sarebbe stato sufficiente questo ruolo per farla passare per forza dalla parte del torto: “Deve escludersi un automatico addebito di responsabilità a carico di chi ricopre una posizione di garanzia”, scrive il giudice.

Ma in questi caso “non è emerso che il ciclista abbia commesso alcuna violazione del codice della strada né alcuna imprudenza”, specifica la giudice. Il pm stesso aveva provato a scagionare la dipendente comunale sostenendo che la buca fosse “visibile e quindi non costituisse un’insidia nascosta”.

Ma la giudice non ha ritenuto che il ciclista fosse distratto: “È verosimile che la sua attenzione fosse concentrata sul traffico e sulla strada davanti a lui per non finire con le ruote sulla rotaia del tram, evento molto pericoloso per i ciclisti o contro la banchina» ed era per questo che si era accorto della «buca solo quando ormai era vicina e, non riuscendo più a frenare in tempo e non avendo lo spazio di manovra per la presenza della rotaia e del gradino, finiva con la ruota dentro la buca e veniva disarcionato”.