Ciclista adotta un cucciolo abbandonato

Un ciclista di San Paolo, Brasile, ha salvato un cucciolo di cane randagio, regalando a quest’ultimo una casa e una nuova famiglia. La storia ha commosso gli utenti del web, grazie a un video condiviso su TikTok dalla figlia del ciclista, Giovanna Freire. La giovane pubblica regolarmente filmati che documentano le adozioni di cani salvati dal randagismo da parte del padre. In un post, esprime il suo orgoglio per il gesto del padre, dichiarando che trasforma i cani di strada in “playboy”.

La vicenda ha avuto inizio a fine agosto durante una passeggiata in bicicletta con un amico. Freire ha trovato un cucciolo affamato e spaventato, dal manto nero e con occhi azzurri, che camminava in mezzo alla strada. Senza esitazione, ha preso il cucciolo in braccio e lo ha avvolto nella sua giacca, continuando a pedalare. Tuttavia, durante il percorso, Freire è caduto e ha rotto la bicicletta. Fortunatamente, né il ciclista né il cucciolo hanno riportato ferite.

Dopo l’incidente, Freire ha contattato sua moglie, che inizialmente gli aveva consigliato di lasciare il cane. Ma di fronte alla determinazione del marito di adottare il cucciolo, la donna ha preso l’auto e si è diretta da loro. Appena ha visto il cucciolo, anche lei se ne è innamorata. Il piccolo è stato portato dal veterinario, dove ha ricevuto cure e è stato ufficialmente adottato, ricevendo il nome di Scott.

Una volta a casa, Scott ha incontrato Chico, un altro cane adottato dalla famiglia qualche anno prima. All’inizio, Chico non era molto entusiasta della presenza del nuovo arrivato, ma dopo pochi giorni i due sono diventati inseparabili amici, come dimostrano i video pubblicati su TikTok. Scott, dolce e affettuoso, ha rapidamente trovato il suo posto nella famiglia Freire, che celebra il gesto di adottare animali in difficoltà come una delle vittorie più grandi. Adottare un cane randagio ha rafforzato l’idea che donare affetto e cura agli animali sia un atto di grande valore.