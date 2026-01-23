Ciclismo urbano a Londra

Londra si è affermata come una delle capitali europee del ciclismo urbano. I ciclisti quotidiani sono passati da meno di 10.000 a oltre 700.000 spostamenti in bici al giorno nell’area metropolitana. Un cambiamento profondo che ha migliorato la qualità dell’aria e ridotto il traffico, ma che ha anche fatto emergere nuovi rischi.

Il primo pericolo riguarda la convivenza con gli altri utenti della strada. Nella sola City of London circolano ogni giorno più di 50.000 ciclisti, spesso in spazi urbani complessi e congestionati. Gli incroci restano il punto più critico: circa un terzo degli incidenti che coinvolgono ciclisti avviene durante svolte o attraversamenti, spesso a causa di distrazione o mancato rispetto delle precedenze.

Un secondo elemento di rischio è l’uso improprio delle infrastrutture. Marciapiedi e zone pedonali vengono talvolta utilizzati come scorciatoie, soprattutto nelle aree centrali. Anche il fattore comportamentale pesa in modo significativo. Passare con il semaforo rosso, ignorare la segnaletica o usare il telefono mentre si pedala sono infrazioni frequenti.

Nonostante ciò, il numero di incidenti gravi per ciclista è diminuito di circa 45%. Le contromisure devono agire su più livelli. Le autorità stanno valutando sanzioni più efficaci per i recidivi, affiancate da campagne di educazione stradale. L’investimento in piste ciclabili protette, che riducono drasticamente il rischio di collisioni con veicoli a motore, resta centrale.