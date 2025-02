Ciclismo Tragico: Investito da un Camion a Cernusco sul Naviglio, Perde la Vita un 74enne

Un incidente mortale è avvenuto a Cernusco sul Naviglio, Milano, dove un uomo di 74 anni è deceduto dopo essere stato investito da un camion mentre si trovava sulla sua bicicletta. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. L’incidente è accaduto lunedì 3 febbraio 2025, poco dopo le 10:30, sulla strada Padana Superiore, nei pressi del negozio Carglass. La vittima stava viaggiando in bicicletta quando è stata travolta da un mezzo pesante per cause ancora sconosciute. L’impatto, avvenuto all’incrocio con via Primo Maggio, è stato violento, sbalzando il ciclista a terra. Il camionista si è fermato dopo l’incidente.

Subito dopo, sono intervenuti i soccorsi, tra cui personale medico del 118, un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco e alle Forze dell’Ordine, che hanno lavorato per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. L’equipe sanitaria ha trovato il 74enne in condizioni critiche, con traumi a bacino e torace. Nonostante gli sforzi, l’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Le autorità hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità penali. Dalle prime indagini, sembra che il camionista abbia svoltato a destra in via Primo Maggio, colpendo il ciclista che stava procedendo dritto. L’incidente ha causato rallentamenti nel traffico sulla Padana in entrambe le direzioni e sulla Sp121.