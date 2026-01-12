Ciclismo: Team Solution Tech Nippo

10.1 C
Il Team Solution Tech Nippo Rali, squadra ciclistica ProTeam con un legame particolare con la città di Montecatini Terme, ha reso noto l’organico completo per la stagione agonistica. Il team manager Serge Parsani ha operato alcune interessanti operazioni per rendere la formazione più competitiva e migliorare la posizione nel ranking internazionale.

La squadra comprende venti atleti, tra cui tre toscani della Provincia di Firenze: Alessandro Iacchi, Tommaso Nencini e il nuovo arrivato Matteo Regnanti. Tra i riconfermati ci sono Yukiya Arashiro, Alexander Balmer, Valerio Conti, Djordje Djuric, Matteo Fabbro, Roberto Gonzalez, Alessandro Iacchi, Felix Meo, Tommaso Nencini, Andrea Piras, Dusan Rajovic, Carlos Samudio e Luca Verrando. I nuovi arrivati sono Kamiel Bonneu, Michele Gazzoli, Santiago Umba, Franklin Archibold, Tilen Finkst, Ben Granger e Matteo Regnanti.

