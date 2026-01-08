2.4 C
Roma
giovedì – 8 Gennaio 2026
Ciclismo: Tadej Pogačar si allena in Canada

La squadra slovena di ciclismo su strada, guidata dal campione Tadej Pogačar, si recherà a Bromont per la sua preparazione in vista dei campionati del mondo di ciclismo su strada dell’UCI che si terranno a Montréal. La notizia è stata confermata da Nicolas Legault, direttore generale del Centro nazionale di ciclismo di Bromont.

La squadra slovena si allenerà a Bromont nelle due settimane precedenti la competizione, se tutto va come previsto. Questo rappresenta un’opportunità importante per il centro, che dimostra di avere attrattive sempre più interessanti a livello mondiale, secondo Legault.

Maxime Auger, responsabile della comunicazione e del marketing del centro, è entusiasta dell’arrivo dell’atleta sloveno e considera un onore avere un campione del Tour de France che si allena nel loro centro. La scelta di Bromont è stata influenzata dalla presenza del Monte Shefford, dalle installazioni del centro nazionale di ciclismo e dal suo velodromo, che offrono condizioni di allenamento simili a quelle che gli atleti troveranno a Montréal.

Anche la squadra canadese, che include la campionessa del mondo Magdeleine Vallières-Mill, si allenerà a Bromont prima della competizione. Sono in corso anche discussioni con le squadre nazionali svizzere, francesi e belge per ospitarle a Bromont.

