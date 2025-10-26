Ciclismo su pista, l’Italia punta alle medaglie in Cile

La squadra italiana di ciclismo su pista è pronta a competere ai Campionati del mondo 2025. A Santiago, in Cile, gli azzurri affronteranno i migliori atleti del Velódromo Peñalolén da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre.

Nel settore femminile, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno reso orgogliosi i tifosi italiani, conquistando una medaglia di bronzo, che segue il loro successo nell’oro della Madison femminile a Parigi.

Tra gli uomini, Elia Viviani è uno dei ciclisti più attesi. La sua carriera sta per concludersi, e questa manifestazione sudamericana rappresenta il suo ultimo impegno agonistico. Viviani ha un curriculum impressionante, con vittorie significative come l’oro nell’Omnium a Rio e un argento nella Madison con Simone Consonni a Parigi, oltre a un bronzo nell’Omnium a Tokyo.

Francesco Lamon, oro olimpico in Giappone e bronzo in Francia con il quartetto dell’inseguimento a squadre, è stato convocato anche per questa edizione mondiale.

Seguite il medagliere e i risultati ottenuti dal team azzurro in questa competizione internazionale.