Ciclismo, Strade Bianche apre sabato la stagione dei grandi. Pogacar punta al tris.

Meno di 24 ore prima della Strade Bianche Crédit Agricole, sono stati ufficializzati i partecipanti. La corsa, prima del Uci WorldTour in Italia, vede come protagonista Tadej Pogacar, numero uno al mondo e vincitore nel 2022 e 2024, che punta al terzo successo a Piazza del Campo per eguagliare Fabian Cancellara. Tra i ciclisti in gara, spicca anche Michal Kwiatkowski, capitano della Ineos Grenadiers, mentre Thomas Pidcock, vincitore nel 2023, non partecipa. Importanti corridori da seguire includono Toms Skujins, Valentin Madouas e Matej Mohoric, insieme a nomi come Marc Hirschi e Richard Carapaz.

Il percorso è mosso e ondulato, con 82 km di strade sterrate divisi in 16 settori, di cui 13 condivisi con la corsa femminile. La partenza avviene da Siena, seguendo un tracciato che include un primo settore sterrato rettilineo, seguito da asperità significative come una lunga salita con pendenze oltre il 10% e vari settori caratterizzati da saliscendi e curve impegnative.

Tra i settori, spiccano il 9° e il 10°, con passaggi duri e tratti brevi ma ripidi. Dopo attraversamenti nelle crete senesi e a Monteaperti, i ciclisti entrano in un circuito che presenta ulteriori settori sterrati impegnativi. Negli ultimi chilometri, la corsa si avvicina a Siena attraverso strade ampie e curve, culminando in pendenze rilevanti nel finale prima dell’arrivo nel Campo, caratterizzato da un traguardo in leggera discesa. La corsa si preannuncia avvincente e ricca di emozioni.