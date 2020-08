Sospiro di sollievo per Vincenzo Nibali dopo la caduta di ieri nella 14a edizione delle Strade Bianche – vinta da Wout Van Aert – a causa della quale il messinese aveva riportato problemi alla mano sinistra che lo avevano spinto precauzionalmente al ritiro. La Trek, squadra per la quale gareggia Nibali, in una nota, informa che “i test medici ai quali è stato sottoposto questo pomeriggio il corridore, radiografie e risonanza magnetica della mano sinistra e del polso, hanno escluso qualsiasi frattura”. “Rimane – scrive la Trek – un significativo trauma contusivo, ma questo non avrà ripercussioni sul programma agonistico del corridore”. Nibali dunque al via nel Trittico Regione Lombardia di domani e soprattutto alla Milano-Sanremo.