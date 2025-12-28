Ciclismo sempre più veloce

Le velocità medie nel ciclismo sono sempre più elevate. La stagione ha segnato un nuovo record per quanto riguarda la media oraria di tutti gli eventi World Tour, con una media di 42,913 km/h. La UAE-Emirates ha ottenuto il record di vittorie stagionali con 97 vittorie. Tadej Pogačar ha vinto il Tour de France alla media di 43,4 km/h e ha stabilito il record di vittorie consecutive, eguagliando il record di Fausto Coppi.

Anche il ciclismo femminile ha visto record importanti, con Lorena Wiebes che ha ottenuto la vittoria alla media più elevata mai registrata in una gara femminile, e Vittoria Bussi che ha stabilito il record dell’ora in campo femminile e il record mondiale nell’inseguimento individuale su pista.

Il gravel ha visto record importanti, con Cameron Jones e Rob Britton che hanno vinto rispettivamente le distanze di 200 e 350 miglia all’Unbound. In campo femminile, Heather Jackson ha stabilito il record nella distanza di 200 miglia.

Sono stati stabiliti anche record su distanze estreme, come il Tour Divide, dove Robin Gemperle ha completato il percorso in meno di 12 giorni. Infine, alla Oetztaler Radmarathon, il vincitore Daniel Federspiel ha completato il percorso in 6h48’55”, e 200 atleti hanno chiuso il percorso di 235km e 5500mt sotto le 8h.