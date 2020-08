”Scarsa condizione”. E’ la motivazione con la quale il team Ineos ha escluso sia il quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome, sia il vincitore dell’edizione 2018 Geraint Thomas dalla selezione di otto corridori che parteciperanno all’edizione 2020, che scatterà il prossimo 29 agosto.La scelta è dovuta agli scarsi risultati dei due ciclisti al Criterium del Delfinato, ultima grande gara di preparazione prima del Tour. Egan Bernal quindi, vincitore della scorsa edizione, sarà l’indiscusso capitano dello squadrone britannico.

“Chris ha bisogno di quel poco di più per arrivare al livello più alto”, ha dichiarato il general manager del Team Dave Brailsford. Froome, che lascerà la squadra al termine della stagione in corso, sarà presente invece alla Vuelta di Spagna, mentre Thomas parteciperà al Giro d’Italia. “Chris è un vero campione, ha dimostrato una grinta e una determinazione incredibili nel recupero dall’incidente dell’anno scorso”, ha aggiunto riferendosi all’infortunio riportato da Froome durante il Giro del Delfinato. “Vogliamo aiutarlo a competere per un altro titolo del Grand Tour e la Vuelta gli dà quel po’ più di tempo per continuare i suoi progressi ai massimi livelli”.