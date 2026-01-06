Ciclismo riparte in Australia

Il grande ciclismo è pronto a ripartire. In Australia si apre il calendario mondiale con i campionati nazionali, dalle cronometro di giovedì alle prove in linea di domenica, sulle strade di Perth. Seguirà il Santos Down Under dal 20 al 25 gennaio, la prima corsa del panorama World Tour, che proporrà sei tappe con il ritorno del cronoprologo e una startlist interessante.

La Jayco-Alula, padrona di casa, punta forte sugli australiani Ben O’Connor e Luke Plapp, ma anche sull’elvetico Mauro Schmid. La Lidl-Trek schiera tre italiani, ovvero Andrea Bagioli, Matteo Sobrero e Jacopo Mosca, oltre ad una ruota veloce come il giovane Tim Torn Teutenberg. Tra gli sprinter ci sono nomi del calibro di Matthew Brennan nella Visma, l’esordio di Alberto Dainese con la Soudal-Quick Step, il danese Andresen nel Team PicNic, Strong e Vernon, Van Poppel nella Red Bull-Bora e Molano nella UAE Team Emirates.

La UAE Team Emirates avrà anche Adam Yates, Jay Vine e il campione uscente Jhonatan Narvaez, formando così la squadra di riferimento per la classifica. Con tante ruote veloci in lizza, il Santos Down Under promette di essere una corsa molto interessante e combattuta. Le cronometro di giovedì e le prove in linea di domenica sui campionati nazionali australiani saranno il preludio alla prima corsa World Tour del calendario.