Ciclismo Puglia in lutto per Stefano Principale

Nella serata di giovedì, si è consumata una tragedia lungo la strada provinciale che collega San Giorgio Jonico a Roccaforzata. Il mondo sportivo pugliese è in lutto per la morte di Stefano Principale, un 20enne vittima di un violento incidente stradale.

Il presidente del Comitato Regionale della Federciclismo, Tommaso Depalma, ha espresso la vicinanza alla famiglia di Stefano. Depalma ha ricordato il giovane ciclista e ha sottolineato il legame profondo che lo univa all’ambiente sportivo. Principale era un allievo maresciallo della Marina Militare e coltivava con passione l’amore per il ciclismo, seguendolo e raccontandolo anche attraverso i social. Era tesserato per la ProGiT Cycling Team e considerato una presenza attiva e apprezzata all’interno della squadra.

L’incidente è avvenuto quando la moto guidata da Stefano si è scontrata frontalmente con una Nissan. L’impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Un altro ragazzo di 20 anni, anch’egli militare della Marina Militare e passeggero della moto, è rimasto gravemente ferito, mentre il conducente dell’auto ha riportato solo contusioni.

Tommaso Depalma ha voluto ricordare anche il valore umano di Stefano, definendolo “un ragazzo meraviglioso”. Ha aggiunto che la comunità perde “un figlio, un fratello, un amico e soprattutto una speranza”, quella che ogni giovane rappresenta per sé stesso, per i propri affetti e per i luoghi in cui vive.