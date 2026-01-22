Ciclismo Prato: festa e premiazioni

La Festa del ciclismo pratese è stata una vera e propria celebrazione dello sport e dei suoi valori più autentici. La manifestazione si è svolta negli spazi del Circolo Arci Casa del Popolo di Coiano, luogo simbolo di socialità e partecipazione, e ha riunito dirigenti, atleti e appassionati accomunati dalla stessa passione per la bicicletta.

Durante la serata si sono svolte le premiazioni delle prime dieci società classificate nel Campionato Provinciale di Cicloturismo, che si sono distinte per i risultati, la costanza e la capacità di fare gruppo. Un riconoscimento importante è andato anche ai dieci ciclisti che hanno percorso il maggior numero di chilometri, esempio di dedizione e amore per lo sport.

Inoltre, è stato dedicato uno spazio al settore Mtb, con la premiazione dei primi tre classificati nei vari campionati, protagonisti di una disciplina dura e spettacolare che continua a crescere e ad attrarre nuove generazioni di appassionati. La serata è stata documentata da un servizio fotografico curato dalla Ets “Regalami un sorriso”, che ha restituito emozioni, volti e storie. La comunità del ciclismo pratese ha dimostrato di credere nei valori dello stare insieme e del fare del bene.