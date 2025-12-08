Ciclismo, Oscar Onley verso la Ineos

Oscar Onley, il corridore scozzese che ha concluso al quarto posto il Tour de France, sta scaldando il mercato con la sua possibile partenza dal Team Picnic PostNL nonostante il contratto che lo lega fino al 2027. Onley ha rivelato di aver ricevuto contatti da circa 15 squadre dopo il suo exploit al Tour de France e non ha escluso la possibilità di cambiare squadra.

Le dichiarazioni di Onley sono state rilasciate ai microfoni di CyclingNews, dove ha affermato di essere attualmente un corridore del Team Picnic PostNL, ma di essere consapevole che ci sono ancora molte cose che possono succedere. Ha inoltre rivelato che la sua priorità è capitalizzare il successo di quest’anno, ma per il momento non può dire molto di più.

Tra le squadre interessate a Onley ci sarebbe la Ineos Grenadiers, ma la situazione non sembra ancora essere a un livello avanzato. Onley ha inoltre confermato la sua presenza al Tour Down Under 2026 con il Team Picnic PostNL, ma ha lasciato aperta la possibilità di cambiare squadra in futuro.

Intanto, la Ineos Grenadiers ha ufficializzato l’arrivo di Jack Haig, che ha firmato un contratto fino al 2027. Haig ha espresso la sua entusiasta per unirsi alla squadra e ha commentato che è orgoglioso di far parte di una delle squadre migliori e più ambiziose al mondo. Haig ha inoltre affermato di essere impaziente di incontrare i suoi nuovi compagni di squadra e di dare il suo contributo per raggiungere nuovi successi.