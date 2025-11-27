Ciclismo off-road: Life Time Grand Prix

Il Life Time Grand Prix è uno dei circuiti più ambiziosi e innovativi nel panorama mondiale del ciclismo off-road. Nato per unire le discipline gravel e mountain bike sotto un’unica lega professionistica, il progetto ha saputo costruire una piattaforma solida, riconoscibile e altamente competitiva, in grado di attirare atleti d’élite da tutto il mondo.

La stagione segna un ulteriore salto di qualità del circuito, con un montepremi record, un roster internazionale e benefit ampliati. Il format del Life Time Grand Prix è unico, con sei gare, tre su sterrato da gravel e tre su trail da mountain bike, distribuite nel corso della stagione e accomunate dallo stesso obiettivo: premiare l’atleta più completo.

Il circuito prevede una classifica generale costruita sui migliori cinque risultati, un campo élite di 50 atleti equamente divisi tra uomini e donne, partenze separate per garantire sicurezza e correttezza e un accesso regolato da una selezione basata sui risultati sportivi e sul curriculum off-road.

Il Life Time Grand Prix è nato nel 2022, quando Life Time ha deciso di creare una “lega professionistica” per dare dignità sportiva e mediatica ai migliori atleti off-road del continente. L’obiettivo del circuito è chiaro: offrire un montepremi di livello professionistico, dare pari dignità e visibilità alle discipline gravel e MTB, costruire una narrazione stagionale capace di coinvolgere il pubblico e garantire una totale parità di genere.

Per il 2026, la composizione del parterre di biker iscritti alla manifestazione è la più internazionale di sempre, con rider provenienti da 11 Paesi e 5 Continenti. Tra gli uomini spiccano nomi di primo piano come il tedesco Andreas Seewald, già campione del mondo marathon e attuale campione europeo, e il tricampione del circuito Keegan Swenson.

Il sistema di selezione prevede un invito automatico per i primi cinque della classifica generale dell’anno precedente e per il miglior U23, una selezione su candidatura per gli altri posti basata sui risultati degli ultimi 12 mesi e l’assegnazione di Wild Card nel corso della stagione.

Il montepremi per il 2026 è di 590.000 dollari, distribuiti in modo equo tra uomini e donne. Il calendario della stagione 2026 prevede sei gare, tre gravel e tre MTB, distribuite da aprile a ottobre. Il Life Time Grand Prix è oggi una delle realtà più avanzate del ciclismo off-road, che unisce gravel e MTB in un’unica lega professionale, offre premi e benefit da vero circuito pro e promuove una parità di genere totale.