Ciclismo, Novo Nordisk Health Partner della Coppa Italia delle Regioni 2025

Sconfiggere le malattie croniche non trasmissibili come diabete, obesità e malattie cardiovascolari è l’obiettivo del programma internazionale “Cities for Better Health”. Iniziato oltre dieci anni fa a livello globale e attuato in Italia grazie alla partnership tra ANCI, Health City Institute e Novo Nordisk, il programma punta a promuovere stili di vita più sani. Quest’anno, Novo Nordisk ha intensificato il proprio impegno diventando Health Partner della Coppa Italia delle Regioni, una competizione ciclistica con atleti di team nazionali e internazionali, coordinata dalla Lega del Ciclismo Professionistico.

Novo Nordisk ha una lunga storia nel ciclismo, avendo creato il Team Novo Nordisk, composto da corridori con diabete. La Coppa si svolge dal 5 marzo al 19 ottobre e include 21 tappe per uomini e 10 per donne, attraversando 11 Regioni italiane, con un programma ricco di eventi. Ad ogni arrivo delle tappe, sarà presente il “Novo Nordisk Health Village”, un’area dedicata a iniziative per la salute, incontri con esperti e screening cardio-metabolici, in collaborazione con la Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC).

L’importanza di un partner come “Cities for Better Health” è sottolineata dal presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, che evidenzia la connessione tra territori, ciclismo e salute. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla necessità di adottare stili di vita sani per prevenire le malattie croniche non trasmissibili, un impegno già riconosciuto con oltre 23 milioni di italiani coinvolti nel progetto. Le attività del programma sono progettate anche per attrarre le nuove generazioni, contribuendo alla salubrità e al benessere urbano.