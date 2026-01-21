Ciclismo: Nalini lancia capsule con Daniele Bennati

Nalini ha firmato una nuova collaborazione che unisce esperienza tecnica e conoscenza diretta del ciclismo professionistico. Il marchio italiano di abbigliamento presenta una capsule collection sviluppata insieme a Daniele Bennati, dirigente sportivo ed ex commissario tecnico della nazionale italiana.

Il progetto nasce da un rapporto costruito nel tempo, dato che Bennati ha indossato capi Nalini già nei primi anni della carriera professionistica, correndo con squadre come Acqua e Sapone, Domina Vacanze, Phonak e successivamente Liquigas. Questo legame si è evoluto in modo naturale fino a trasformarsi in una collaborazione strutturata, basata su fiducia reciproca e visione condivisa del prodotto.

La capsule collection Nalini × Daniele Bennati è proposta in edizione limitata e si rivolge a ciclisti evoluti, con un’attenzione dichiarata alle prestazioni e alla funzionalità. I capi sono stati sviluppati con l’obiettivo di accompagnare il gesto atletico, garantendo comfort e affidabilità anche in condizioni impegnative.

Secondo Giuseppe Bovo, general manager di Nalini, la collaborazione non nasce dall’esigenza di associare un volto noto al prodotto, ma dalla volontà di integrare competenze maturate direttamente sul campo. Bennati contribuisce in modo concreto allo sviluppo dei capi, grazie a una conoscenza del ciclismo costruita giorno dopo giorno, prima come atleta e poi come dirigente.

Con questa iniziativa Nalini consolida il proprio posizionamento nel segmento premium performance, proseguendo una strategia che punta su collaborazioni coerenti con la storia del marchio e orientate allo sviluppo tecnico del prodotto. La capsule rappresenta un punto di incontro tra ricerca sui materiali, design funzionale e interpretazione moderna delle esigenze dei ciclisti più esigenti.