Ciclismo mondiale domina Pogacar

La stagione su strada si chiude con due nomi che hanno dominato i risultati, le classifiche e la narrazione dell’intero anno: Tadej Pogacar e Demi Vollering. Le loro prestazioni hanno portato UAE Team Emirates XRG e FDJ-Suez al vertice dei ranking mondiali UCI.

Nel settore maschile, Pogacar ha consolidato il suo status di campione, chiudendo l’anno con venti vittorie, tra cui la maglia iridata conquistata nella prova in linea dei Campionati del mondo UCI e il quarto successo al Tour de France. Ciò gli ha permesso di mantenere la prima posizione del ranking mondiale individuale per il quinto anno consecutivo.

Il dominio individuale di Pogacar si è riflesso anche sul piano collettivo, con UAE Team Emirates XRG che ha chiuso la stagione con 95 successi e il primo posto nel ranking mondiale a squadre per il terzo anno di fila. Anche due compagni di squadra di Pogacar, Isaac Del Toro e João Almeida, si sono classificati nella top five individuale.

In campo femminile, il ritorno di Demi Vollering in cima al ranking mondiale è stato determinante per la vittoria della sua squadra, FDJ-Suez, che ha conquistato per la prima volta il primato nel ranking mondiale a squadre. Vollering ha totalizzato 4.642,57 punti grazie a una stagione scandita da successi di peso come Strade Bianche Donne e La Vuelta España Femenina.

La stagione sarà ricordata anche per i confronti diretti che hanno acceso l’interesse del pubblico, come il duello tra Pogacar e Jonas Vingegaard nel ciclismo maschile e il confronto tra Vollering e Lorena Wiebes nel gruppo femminile. Il ciclismo mondiale mostra una competitività sempre più ampia, con 1.634 atleti provenienti da 114 nazioni capaci di andare a punti.