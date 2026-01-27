7.7 C
Ciclismo: Lorenzo Nespoli vince a Sharjah

Due giorni dopo la vittoria di Scaroni a Mallorca, la prima italiana, è arrivata anche la prima vittoria stagionale per Lorenzo Nespoli sulle strade del Golfo Persico. La cosa curiosa è che il successo di Nespoli nello Sharjah Tour è venuto in una cronometro di 9,8 chilometri piatta come il mare lungo il quale si snodava.

Lo Sharjah Tour è una corsa di classe 2.2 con un parterre di continental, con la MBH Bank-CSB e la Solution Tech-Nippo come sole professional. La corsa propone anche la gara dei paralimpici e si svolge nella penisola arabica che si affaccia sul Golfo Persico.

Nespoli, classe 2004, arriva da Carate Brianza e la prima volta che si è sentito parlare di lui fu per bocca di Antonio Fusi. La maglia degli scalatori al Giro Next Gen, i due titoli italiani cronosquadre e la vittoria al Palio del Recioto dello scorso anno furono le conferme che ancora mancavano.

Nespoli ha vinto la terza tappa a cronometro a Sharjah Fort, lungo la Al Heera Beach. Ha fatto un watt meno del suo record in salita sullo stesso tempo e alla fine ha anche aumentato un po’, ma è stato abbastanza regolare. La sua condizione è buona perché ha passato un buon inverno in Spagna con Novak. Si è allenato bene seguito da Dario Giovine e aveva solo tempo per andare in bicicletta.

La cronometro gli piace, come il fatto di essere da solo e gestire in pace il suo tempo. E’ la mentalità dei cronoman, ma anche quella degli scalatori. Nespoli non ha problemi a stare in giro da solo nella natura e cerca sempre strade nuove, anche sterrate se capita, perché gli piace divertirsi in bicicletta.

Il resto è parlare dell’aspettativa per il 2026, che è di andare forte. Dopo aver vinto la crono, Nespoli è tornato in hotel con la bici perché si era fatto tardi all’antidoping e i compagni erano andati via. Non è riuscito a battere Fabbro nell’arrivo in salita, perché era ripido e il friulano pesa tanto meno di lui. Sono arrivati in volata e Nespoli è partito ai 100 metri, ma la pendenza era sopra al 10 per cento e ha perso un po’ di spinta.

