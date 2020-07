Coppi, Bartali, la borraccia e il Galibier. Era il 6 luglio 1952, il Tour, la tappa Bourg d’Oisans-Sestriere. L’immagine apparve per la prima volta sul numero 28 della rivista Ciclismo illustrato. Coppi passa la borraccia a Bartali o viceversa, non s’è mai capito e forse non importa. Ma, ed è la prima volta che questa storia emerge, Coppi e Bartali non erano soli. La foto era semplicemente stata tagliata sui due grandi italiani. Alla sinistra di Coppi, infatti, ecco emergere il belga Stan Ockers, proteso alla ricerca di acqua. Alle loro spalle, le ombre di altri corridori, Ruiz, Gelabert e Geminiani. E all’attacco, con un minuto di vantaggio, il francese Le Guilly.

La foto tagliata sul Ciclismo Illustrato

Coppi vincerà quella tappa e quel Tour, proprio su Ockers e Ruiz. La foto “allargata” è un ritrovamento eccezionale di cui si deve ringraziare il dottor Carlo Delfino, medico di Varazze appassionato di ciclismo. La vicenda della fotografia più simbolica dell’intera storia dello sport è stata pubblicata per la prima volta dallo stesso Delfino sul sito Novauvi.it, ripresa da Tuttobiciweb e, oggi, da Valerio Arrichiello del Secolo XIX. L’originale della foto, scattata da Carlo Martini dell’agenzia Olympia di Milano, è riemerso dal grande archivio di Marino Vigna, olimpionico a Roma 1960 nell’inseguimento a squadre su pista. “Bizzarro” scrive Delfino “come il redattore del Ciclismo Illustrato abbia privilegiato a scelta di escludere dalla foto il belga e centrare per bene l’immagine dei due campioni italiani. Probabilmente l’intenzione era quella di affermare che Coppi, Bartali e la squadra italiana erano il faro unico, armonioso e dominante della Grande Boucle”.





Fonte