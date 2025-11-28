10.3 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Sport

Ciclismo italiano: la storia di Fausto Coppi

Da stranotizie
Ciclismo italiano: la storia di Fausto Coppi

Il 22 gennaio, alle ore 18, Casa dei Carraresi ospiterà una conferenza della giornalista Luciana Rota su “Morire d’amore. Fausto Coppi una storia romantica e tragica di un tempo”. La giornalista racconterà la storia d’amore tra Fausto Coppi e Bruna Ciampolini, la moglie del Campionissimo, attraverso il diario di Bruna e la testimonianza del giornalista Franco Rota, confidente e portavoce di Fausto.

La storia d’amore tra Fausto e Bruna fu al centro di uno scandalo ai tempi, a causa della relazione tra Fausto e Giulia Occhini, nota come la Dama Bianca. La conferenza sarà un’occasione per ricordare la figura di Fausto Coppi, un mito del ciclismo e dello sport, e per rivivere la sua storia personale e familiare.

Il libro “Morire d’amore” è un romanzo che ripercorre momenti, aneddoti, intrecci familiari, di amicizia e di profondi sentimenti, di un’epoca del ciclismo, quella di Coppi. La giornalista Luciana Rota, figlia d’arte e cresciuta con la passione per lo sport e la sua storia, risveglia con queste righe la memoria umana di questo grande mito. Il volume gode del patrocinio dei Musei del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio e Alessandria Città delle Biciclette.

Luciana Rota è una giornalista professionista aperta al mondo delle storie da raccontare e all’attualità, cura la comunicazione di due Musei e collabora con diverse testate, scrivendo di sport, vino, turismo e salute. anche autrice di alcuni manuali di sport e ha curato alcune monografie per Museo del Ghisallo Editore.

Articolo precedente
Prevenzione in Sicilia
Articolo successivo
Senigallia verso elezioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.