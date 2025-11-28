Ciclismo italiano: la storia di Fausto Coppi

Il 22 gennaio, alle ore 18, Casa dei Carraresi ospiterà una conferenza della giornalista Luciana Rota su “Morire d’amore. Fausto Coppi una storia romantica e tragica di un tempo”. La giornalista racconterà la storia d’amore tra Fausto Coppi e Bruna Ciampolini, la moglie del Campionissimo, attraverso il diario di Bruna e la testimonianza del giornalista Franco Rota, confidente e portavoce di Fausto.

La storia d’amore tra Fausto e Bruna fu al centro di uno scandalo ai tempi, a causa della relazione tra Fausto e Giulia Occhini, nota come la Dama Bianca. La conferenza sarà un’occasione per ricordare la figura di Fausto Coppi, un mito del ciclismo e dello sport, e per rivivere la sua storia personale e familiare.

Il libro “Morire d’amore” è un romanzo che ripercorre momenti, aneddoti, intrecci familiari, di amicizia e di profondi sentimenti, di un’epoca del ciclismo, quella di Coppi. La giornalista Luciana Rota, figlia d’arte e cresciuta con la passione per lo sport e la sua storia, risveglia con queste righe la memoria umana di questo grande mito. Il volume gode del patrocinio dei Musei del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio e Alessandria Città delle Biciclette.

Luciana Rota è una giornalista professionista aperta al mondo delle storie da raccontare e all’attualità, cura la comunicazione di due Musei e collabora con diverse testate, scrivendo di sport, vino, turismo e salute. anche autrice di alcuni manuali di sport e ha curato alcune monografie per Museo del Ghisallo Editore.