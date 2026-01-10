Ciclismo italiano in crisi: il progetto di Daniel Mazzola

Daniel Mazzola ha le idee chiare nonostante il ciclismo italiano sia in difficoltà. La sua esperienza come corridore gli ha permesso di capire le criticità di questo sport, soprattutto a livello giovanile. Per questo, ha deciso di aiutare il rilancio giovanile del ciclismo nella bergamasca.

A 19 anni, Mazzola ha fondato il Progetto Giovani Ciclisti-Team Mazzola, con sede a Pradalunga, che milita nella categoria Elite/Under 23 con un progetto diverso, destinato a formare il corridore e a seguirne la crescita. Il progetto nasce da un corridore che, dopo esperienze negative, ha deciso di mettersi in campo come corridore/manager, con l’obiettivo di creare una squadra diversa dalle tradizionali italiane, attraverso un metodo moderno e scientifico.

Mazzola ritiene che la categoria Under 23 abbia ancora senso, poiché tutti i corridori, eccetto casi eccezionali, hanno almeno fatto un anno fra gli Under 23. Tuttavia, pensa che servirebbe un’evoluzione nei regolamenti e una revisione dei calendari, in modo da offrire un livello più elevato e dare ai corridori le attenzioni necessarie.

Il Team Mazzola ha avuto un 2025 difficile, con due corridori che hanno lasciato la squadra e altri infortunati. Nonostante ciò, Mazzola è determinato a resistere e a fare all-in sul 2026, con l’obiettivo di raccogliere i frutti del suo lavoro e diventare un riferimento per la costruzione di un atleta con risultati e ben costruito. La squadra punta a formare l’atleta nella preparazione e nella mentalità, e poi, se il lavoro sarà ben fatto, arriveranno anche i risultati.